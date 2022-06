JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse anlässlich der "20th European Capital Goods CEO Conference" der US-Bank mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Investitionsgüterkonzerne hätten zuletzt keinen Nachfrageeinbruch verzeichnet, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings seien die durch den China-Lockdown verursachten Lieferkettenprobleme offenbar bedeutender und dürften länger als bislang erwartet anhalten. Bei einigen Unternehmen drücke dies auf die Umsätze und Margen im zweiten Quartal. Bei Knorr-Bremse hänge die Erholung vor allem vom zweiten Halbjahr ab./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2022 / 19:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.