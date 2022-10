JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson rät in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison generell zu selektivem Vorgehen im Investitionsgütersektor. Er präferiert ABB, Alstom, Nexans und Prysmian. Alstom setzte er auf die "Positive Catalyst Watch". Skeptisch sieht Wilson Epiroc, Landis+Gyr, Kion, Schindler, SKF, Vestas und Wärtsilä. SKF und Vestas stehen sogar auf der "Negative Catalyst Watch"./ag/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 22:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.