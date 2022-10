JPMorgan belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel 690 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini attestierte dem Luxusgüterkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein gemischtes Zahlenwerk. Der Quartalsbericht habe wohl keinen zusätzlichen Kurstreiber gebracht, da die Entwicklung im Einklang stehe mit den zuvor bereits bekannten Tendenzen./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 23:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.