JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 38,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande verschob in der am Dienstag vorliegenden Studie allerdings den Bewertungszeitraum für sein Kursziel auf Dezember 2025. Es basiere auf dem Achtfachen des erwarteten operativen Ergebnisses (Ebitda) für das Jahr 2025, schrieb er. Deshpande hält den Halbleiterhersteller zwar für ein starkes Unternehmen mit positiven langfristigen Trends, die Risiken auf dem Weg ins Jahr 2024 seien jedoch im Ausblick nicht berücksichtigt. Daher habe er sich für einen konservativen Bewertungsansatz entschieden./ck/men Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 17:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.