JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 38,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach einer Konferenz für die TMT-Branche (Technologie, Medien und Telekommunikation) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Vorstandschef Jochen Hanebeck habe auf die Schwäche der Endverbrauchermärkte verwiesen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werde Hanebeck zufolge aber durch die anhaltend starke Nachfrage in den Bereichen E-Mobilität, Erneuerbare Energien, Energieinfrastruktur und Energieumwandlung ausgeglichen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 22:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.