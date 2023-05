JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 38,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Chipkonzern dürfte weiter optimistische Signale senden, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorgelegten Ausblick auf den Quartalsbericht. Hinsichtlich der bereits Ende März erhöhten Prognosen erwartet er sich mehr Details./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 12:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 12:13 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.