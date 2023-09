JPMorgan belässt Inditex auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Bekleidungskonzern habe in einem starken zweiten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Georgina Johanan am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Allerdings dürften die meisten Anleger von der aktuell etwas lahmenden Geschäftsdynamik negativ überrascht worden sein. Zudem gingen die Spanier nun für das Jahr von einem negativeren Währungseffekt auf die Umsätze aus als zuvor./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 07:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 07:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.