JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Underweight' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Finanztrends Video zu Anheuser-Busch



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Wie Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, rechnet sie mit einer starken Berichtssaison im europäischen Bier- und Spirituosensektor. Dieser dürfte von Wiederöffnungen und steigenden Nettopreisen profitieren. Der Bierbrauer AB Inbev dürfte sich wegen des volumenbedingten Gegenwinds in den USA und China jedoch weiterhin unterdurchschnittlich entwickeln. Die Ertragsrisiken seien im zweiten Quartal angesichts der robusten Geschäfte in Lateinamerika und der Preisgestaltung des Unternehmens aber begrenzter geworden./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 16:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.