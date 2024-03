JPMorgan belässt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel 12,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola SA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach dem Kapitalmarkttag des Energieversorgers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die wichtigste Erkenntnis der Veranstaltung sei gewesen, dass Iberdrola den Anlegern eine risikoarme, vernünftig wachsende Aktienstory biete, wie es sich für einen gut geführten Versorger gehöre, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 14:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 14:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.