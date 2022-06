JPMorgan belässt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel 11,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Die politischen Diskussionen in Spanien um eine höhere Besteuerung von Energieproduzenten brächten Unsicherheiten mit sich, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Scheitern einer Preisobergrenze für Strompreise und die jüngsten Verluste der Partei Unidas Podemos in den andalusischen Regionalwahlen erhöhten auf kurze Sicht das Risiko solcher Maßnahmen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 07:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 07:39 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.