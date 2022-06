JPMorgan belässt ING auf 'Overweight' - Ziel 12,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Analyst Raul Sinha setzt in einer am Montag vorliegenden Studie weiter auf ING als einen seiner Favoriten und bleibt für ABN Amro auf "Underweight". Übernahmespekulationen nach einem Pressebericht über ein angebliches Kaufinteresse der BNP Paribas an ABN sieht er skeptisch. Sie passten nicht zur Strategie der Franzosen. Der BNP-Chef habe in den vergangenen Jahren immer wieder betont, dass man nicht an einer Übernahme des traditionellen Privatkundengeschäfts interessiert sei, sondern eher an Zukäufen in Einzelbereichen wie Verbraucherkredite, Autofinanzierung oder Vermögensverwaltung. Zudem sieht Sinha hohe regulatorische Hürden für grenzübergreifende Übernahmen./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2022 / 23:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.