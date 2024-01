JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini senkte in einer am Dienstag vorliegenden zweieten Studie zu Hugo Boss die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 und darüber hinaus um ein bis drei Prozent. Sie begründete dies mit niedrigeren Bruttomargen der Modemarke sowie mit einer höheren operativen Kostenbasis./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.