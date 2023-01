JPMorgan belässt Hermes auf 'Neutral' - Ziel 1390 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1390 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Luxusgüterkonzern an den von ihr erwarteten nachlassenden Rückenwind von der Währungsseite sowie Gegenwind aus China an. Letzterer dürfte indes durch eine bessere Markendynamik in anderen Regionen teilweise kompensiert werden./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 00:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.