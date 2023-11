JPMorgan belässt Henkel auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" belassen. Die Quartalsbilanzen der europäischen Konsumgüterkonzerne zeigten eine klare Unterscheidung zwischen Unternehmen, die für Transparenz sorgten, und denen, die dies nicht tun konnten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Investoren nähmen folglich verstärkt eine defensivere Haltung ein und gingen selektiver vor. Bei Henkel zeigte sich die Expertin optimistischer für den Gewinn je Aktie 2023 und 2024 als der Marktkonsens./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.