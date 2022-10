JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Im Fokus stehe bei der Quartalsvorlage vor allem die Entwicklung der Zahl der aktiven Kunden, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Experte rechnet bei dieser Kennziffer im Jahresvergleich für das dritte Quartal mit einem leichten Anstieg, im Vergleich zum Vorquartal aber aufgrund der gewöhnlichen saisonalen Effekte mit einem leichten Rückgang./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.