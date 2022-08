JPMorgan belässt Hella auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker lobte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion einen starken Auftragseingang und die Umsätze des Automobilzulieferers. Das bereinigte operative Ergebnis liege hingegen um fünf Prozent unter der Markterwartung. Die Profitabilität habe unter der Knappheit an Komponenten, Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe sowie Ausgaben für Forschung und Entwicklung gelitten./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 07:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 07:16 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.