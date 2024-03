JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Resultate hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick sei ähnlich wie bei anderen Branchenunternehmen, wobei der Gewinn für 2024 angesichts neuer Kapazitäten auf dem Markt vor allem zu Jahresbeginn erwirtschaftet werden dürfte./la/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.