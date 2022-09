JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 190 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach einem Gespräch mit einem Seefracht-Experten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Zusammengefasst sei es wahrscheinlich, dass die Frachtraten weiter sänken, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie dürften aber höher bleiben als in der Zeit vor der Pandemie, wenngleich dies schwer vorherzusagen sei./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.