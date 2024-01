JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Overweight' - Ziel 255 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Kamran Hossain passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an Neuigkeiten zur Vertragserneuerungsrunde an, die am 7. Februar erwartet würden. Bei dieser Gelegenheit dürfte der Rückversicherer nach seiner Einschätzung vorläufige Jahreszahlen präsentieren - die endgültigen Zahlen stünden am 16. März an./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 15:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.