JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Overweight' - Ziel 190 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Nach einem Gespräch mit Vorstandsmitglied Sven Althoff über die Aussichten für den Rückversicherungsmarkt bis 2023 sehe er sich bestätigt, dass sich die Preise in diesem Geschäft deutlich verbessern dürften, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie von Hannover Rück bleibe eine seiner Favoriten, um den Rückversicherer-Zyklus zu spielen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 17:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.