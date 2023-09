JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 130 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Analystin Georgina Johanan passte ihr Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Umsatzsignale der Schweden für das dritte Quartal an. Die Entwicklung sei schwächer als am Markt erwartet und auch als bei Inditex - und sogar Next und Marks & Spencer./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 07:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 07:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.