JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 110 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M nach Umsatzzahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Entgegen dem von Investoren und von ihr erwarteten Rückgang seien die Erlöse währungsbereinigt stabil geblieben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Textilhändler nach eigenen Aussagen gut in den Juni gestartet. Daher hob die Expertin ihre Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) an. Die Umsatzentwicklung der Schweden hinke dem spanischen Rivalen Inditex aber weiter klar hinterher, begründete sie ihr beibehaltenes Anlagevotum./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 12:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 12:43 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.