JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 690 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen. Analyst Raul Sinha ließ in einer am Montag vorliegenden Studie die neuesten Quartalszahlen der britischen Bank in seine Schätzungen einfließen. In den Jahren 2024 und 2025 geht er nun von einem etwas höheren Gewinn je Aktie aus - vor allem getrieben vom Nettozinseinkommen und einer Aktienzahl, die durch Rückkäufe gesunken sei. Diese positiven Einflüsse würden aber teilweise von höheren Kosten aufgezehrt./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 15:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 15:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.