JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 660 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC vor Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Analyst Raul Sinha rechnet mit gemischten Zahlen von HSBC und Standard Chartered. Starke Ausschüttungen dürften von schwächeren Perspektiven für die mittelfristigen Erträge der Banken überschattet werden, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Hier seien die Markterwartungen wohl zu groß./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 12:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 12:56 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.