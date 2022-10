JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 590 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Aktie habe in den vergangenen drei Monaten deutlich mehr nachgegeben als der breite Bankensektor, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Vermutlich liege dies an einer enttäuschenden Kapitalausstattung und der vorübergehenden Unterbrechung der Aktienrückkäufe. Sollte HSBC die Präsenz in Nordamerika mit dem Verkauf des Kanada-Geschäfts neu ausgerichten, könnte freigesetztes Kapital an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dann könnten der Kursabschlag kleiner werden./tih/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2022 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.