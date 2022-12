JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 530 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Analyst Raul Sinha aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken seine Präferenzen innerhalb dieses Teilbereichs. Er sieht unter anderem defensive Anreize für Aktien von größeren britischen Banken, da deren Finanzierung und Kapital weiter stark bleiben dürften sowie angesichts von erwarteten Aktienrückkäufen. Die HSBC etwa dürfte Ende 2023 ein neues solches Programm bekanntgeben./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.