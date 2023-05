JPMorgan belässt Glencore auf 'Overweight' - Ziel 580 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Glencore wegen Fusionsspekulationen rund um das Agarhandels-Joint-Venture Viterra auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 Pence belassen. Kreisen zufolge soll Viterra mit dem US-Konkurrenten Bunge über einen Zusammenschluss sprechen, schrieb Analyst Dominic O'Kane. Bislang habe es jedoch noch keine offiziellen Stellungnahmen gegeben, ergänzte er in einer am Freitag vorliegenden Studie. O'Kane erinnerte aber daran, dass der Vorstandschef von Glencore 2022 erklärt habe, strategische Optionen für Viterra prüfen zu wollen. Der Experte hält auch deshalb den Bericht für glaubwürdig, da Glencore bereits 2017 mit Bunge über eine Fusion gesprochen habe./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 22:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 22:39 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.