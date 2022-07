JPMorgan belässt GlaxoSmithKline auf 'Neutral' - Ziel 1900 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline (GSK) vor Zahlen des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Die "neue GSK" ohne das kurz vor der Abspaltung stehende Consumer-Geschäft Haleon dürfte eine starke operative Entwicklung im zweiten Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst James Gordon in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 18:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.