JPMorgan belässt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 3300 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan vor dem Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Das Umsatzwachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers dürfte dank Preissteigerungen auch im dritten Jahresviertel robust geblieben sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ähnliche Trends dürften auch für den Rest des Jahres von Dauer sein. Kurzfristig schaue es bei Wettbewerbern in puncto Absatz- und Gewinndynamik aber wohl besser aus./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 11:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 11:05 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.