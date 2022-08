JPMorgan belässt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 3300 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach einer Investorenveranstaltung des Aromen- und Duftstoffherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Der Fokus habe auf den Chancen gelegen, die alternative Proteine böten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In diesem Bereich habe Givaudan nun einen Marktanteil von 30 Prozent oder mehr und verzeichne ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 21:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.