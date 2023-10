JPMorgan belässt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 2950 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2950 Franken belassen. Da der Aromen- und Duftstoffehersteller im dritten Jahresviertel unerwartet stark gewachsen sein, habe sie ihre Erwartungen an den Jahresumsatz entsprechend angepasst, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem Schlussquartal sollte dann auch die Erholung der Absatzvolumina beginnen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 06:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 06:40 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.