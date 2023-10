JPMorgan belässt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 2950 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach einem Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2950 Franken belassen. Als Marktführer für Aromen- und Düfte sei der Konzern gut aufgestellt, um mittelfristig stark und profitabel im asiatischen Raum zu wachsen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig behindere die Entwicklung jedoch das schwache China-Geschäft. Für das dritte Quartal rechnet die Expertin daher mit einem im Vergleich zum Vorjahr negativen Trend bei den Volumina. Generell dürfte es aber im zweiten Halbjahr von Quartal zu Quartal aufwärtsgehen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 04:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 04:46 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.