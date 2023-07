JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 144,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 144,10 Euro belassen. Analyst David Adlington sieht seine Prognosen für das zweite Quartal bei Umsatz und operativem Ergebnis jeweils leicht über den Markterwartungen. Die Jahresziele des Spezialverpackungsherstellers seien "sehr gut erreichbar", schrieb er am Dienstag in einem aktuellen Vergleich vor dem Quartalsbericht. Die Papiere seien trotz des guten Laufs 2023 noch attraktiver als die Wettbewerber-Aktien./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 19:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.