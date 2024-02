JPMorgan belässt Generali auf 'Neutral' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass der operative Gewinn des italienischen Versicherers im vergangenen Jahr um sieben Prozent gestiegen sein dürfte. Zudem erhöhte er moderat die Ergebnisprognosen für das Tagesgeschäft bis 2025, vor allem wegen höherer Annahmen zum Bruttoprämienwachstum. Damit liegen seine Prognosen nun nah an den Markterwartungen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.