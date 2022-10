JPMorgan belässt Generali auf 'Neutral' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Generali vor den am 10. November erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem operativen Neunmonatsgewinn auf etwa gleicher Höhe wie 2021. Die Schaden-Kosten-Quote des Versicherers dürfte mit 93 Prozent zugleich höher liegen. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres hatte sie bei 91,3 Prozent gelegen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 14:22 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.