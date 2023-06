JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK angesichts der Einigung mit dem ersten Zantac-Kläger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Damit sei das unmittelbare Risiko schlechter Nachrichten im Juli beseitigt, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bereitschaft der Briten zur Einigung zeige aber auch, dass sie fürchten, in Rechtsstreits wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments gegen Sodbrennen zu unterliegen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 07:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 07:58 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.