JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Dies schrieb Analyst James Gordon am Dienstag in einem Ausblick auf die wohl bevorstehende US-Zulassung des Krebswirkstoff Momelotinib. Selbst im Optimalfall sieht er durch das genaue Anwendungsspektrum nur leichte Impulse, andererseits aber auch Enttäuschungsrisiken./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 09:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 16:30 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.