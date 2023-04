JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der angekündigten Übernahme von Bellus Health auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Das Hauptprodukt des Biopharmaunternehmens sei Camlipixant, ein Mittel gegen chronischen Husten, der sich in der Studien-Phase-III-Entwicklung befinde, schrieb Analyst James Gordon in einer ersten Reaktion am Dienstag. Positiv sei die relativ attraktive Bewertung, zu der der Pharmakonzern diesen Vermögenswert erworben habe, - vorausgesetzt, dass die angestrebten Spitzenumsätze über das Jahr 2031 hinaus erreicht würden./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 10:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 10:31 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.