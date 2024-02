JPMorgan belässt Fresenius auf 'Neutral' - Ziel 32,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Analyst David Adlington rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick damit, dass der Medizinkonzern vorsichtig ins neue Jahr geht. Damit könnte sich das Management die Chance erhalten, dass es im Jahresverlauf noch Luft nach oben gibt, so seine Vermutung./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.