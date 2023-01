JPMorgan belässt Fresenius auf 'Neutral' - Ziel 31,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31,90 Euro belassen. Die Herausforderungen der Dialysetochter Fresenius Medical Care dürften wohl eine Belastung für den Mutterkonzern bleiben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andere Geschäftsbereiche seien besser positioniert, aber auch nicht vielversprechend. Mit weiterem Abwärtspotenzial für die Gewinne in diesem Jahr bleibe die Bilanz verstärkt im Fokus./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.