JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers habe im vierten Quartal die Erwartungen um 1 Prozent verfehlt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als explizit enttäuschend bezeichnete sie jedoch den Ausblick auf das laufende Jahr - sowohl, was das Ebitda als auch den Free Cashflow betrifft./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.