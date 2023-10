JPMorgan belässt Fedex auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach einem Unternehmenskontakt auf "Neutral" belassen. Trotz eines zunehmenden Interesses am Umbau des Logistikkonzerns überwiege derzeit am Markt noch die Skepsis, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viele potenzielle Investoren blieben deshalb lieber noch an der Seitenlinie. Damit sei eine erfolgreiche Umsetzung des Sparplans aktuell noch nicht in den Markterwartungen und in der Bewertung der Aktie berücksichtigt./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 23:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.