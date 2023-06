JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 28,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts enttäuschender Zahlen zu den Dialyse-Erstattungen in den USA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28,60 Euro belassen. Analyst David Adlington wies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf hin, dass er der Aktie in dieser Erwartung zuvor schon den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen habe. Die Preiserhöhungen dürften höhere Lohnkosten als weitreichender Kostenfaktor nicht abdecken. Die Konsenserwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) des Dialysekonzerns seien wohl zu hoch./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 06:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 06:01 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.