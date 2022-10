JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Etliche Trends des zweiten Quartals wie ein schwaches Wachstum aus eigener Kraft sowie der Margendruck durch die hohe Kosteninflation dürften sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Er prognostiziert dem Dialysespezialisten einen 30-prozentigen Rückgang des bereinigten Nettoergebnisses - ohne Besserung im Schlussquartals seien die Jahresziele in Gefahr. Der Gegenwind dürfte auch 2023 anhalten, was die Konsensschätzungen überraschenderweise nicht zu berücksichtigen schienen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2022 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.