JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 17,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor den am 9. Mai anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Seine Schätzungen für den Umsatz im ersten Quartal und im laufenden Jahr deckten sich mit den Konsensprognosen, während er bei der bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebit) und beim bereinigten Nettoergebnis darunter liege, schrieb Analyst David Adlington in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Zwischenbericht dürfte zwar dank höherer Kosteneinsparungen besser ausfallen als von FMC bisher erwartet. Der Experte erinnerte indes daran, dass die Aktie seit Jahresbeginn schon um über 38 Prozent zugelegt hat./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.