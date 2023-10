JPMorgan belässt Ericsson auf 'Overweight' - Ziel 85 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ericsson auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 schwedischen Kronen belassen. Die weitere Kursentwicklung der Aktie hänge davon ab, in welche Richtung sich die Schätzungen für 2024 nach den Quartalszahlen des Telekomausrüsters und dem schwachen Ausblick auf das laufende Quartal entwickelten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz positiver Auswirkungen der laufenden Umstrukturierungsmaßnahmen sehe er erheblichen Anpassungsbedarf nach unten./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.