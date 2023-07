JPMorgan belässt Ericsson auf 'Overweight' - Ziel 85 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ericsson auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 schwedischen Kronen belassen. Nach dem enttäuschenden Ausblick auf das dritte Quartal und Hinweisen auf weiter schwache Ausgaben der US-Telekombranche sei es schwierig, positiv für die Aktie des Netzwerkausrüsters zu bleiben, räumte Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie ein. Kostensenkungen dürften aber die Ergebnisse im dritten und mehr noch im vierten Quartal sowie 2024 positiv beeinflussen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 17:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.