JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 19,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Finanztrends Video zu ENI



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst Christyan Malek überarbeitete nach den jüngsten Quartalszahlen seine Bewertungsmodelle und Prognosen für die europäischen Öl- und Gaskonzerne. Die Änderungen fielen insgesamt moderat aus, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Eni habe die Konsensschätzungen übertroffen, doch für seine optimistischeren eigenen Schätzungen gebe es nur wenig Änderungsbedarf./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 20:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.