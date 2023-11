JPMorgan belässt Diageo auf 'Overweight' - Ziel 4000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo vor dem Kapitalmarkttag am 15. November auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Nach jüngst schwachen Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen für Europa und die USA sowie enttäuschenden Aussagen von Konkurrenten des Spirituosenherstellers habe sie ihre Schätzungen überprüft, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht für Diageo aber nur begrenzt Abwärtsgefahren für das Ergebnis je Aktie. Die mittelfristigen Prognosen dürften bekräftigt werden, möglicherweise aber mit gewissen Änderungen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.