JPMorgan belässt Diageo auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" belassen. Da die Rohstoffkosten erst einmal ihren Höhepunkt zu erreichen schienen und die Nachfrage der Verbraucher noch robust sei, sei das Umfeld für europäische Konsumgüterwerte weiter gut, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Daher dürften sich die Unternehmen im Zuge der Berichtssaison zum dritten Quartal recht konstruktiv äußern. Die Energiekrise in Europa, mit möglichen negativen Folgen für Unternehmen in Form höherer Kosten und einer nachlassenden Kauflaune der Menschen, sollte aber nicht vergessen werden./mis/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2022 / 17:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.